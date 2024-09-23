Юань, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 12,9-13,2 руб. - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 12,9-13,2 руб. за юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Склонен ждать сохранения повышенной волатильности биржевого курса юаня в начале недели, не исключаю попыток китайской валюты пойти чуть повыше, если экспортеры продолжать занимать выжидательную позицию. Целевым, по нашим оценкам, в понедельник выступает диапазон 12,9-13,2 руб. Ближе к концу недели по-прежнему жду небольшого отката, в направлении 12,5 руб., - экспортеры начнут активно готовиться к налоговым выплатам 30 сентября и их продажи должны оказать определенную поддержку рублю", - пишет эксперт в обзоре.

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