Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительные оценки деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы и США за сентябрь;

- последний день торгов акциями Solidcore на Московской бирже в основном режиме;

- голосование ЕС по поводу повышения пошлин на электромобили из Китая.

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