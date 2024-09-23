Рынок ОФЗ пока остается под давлением - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций пока остается под давлением, инвесторы ждут публикации Минфином параметров бюджета на 2025 год, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

По итогам прошлой недели доходность индекса RGBI выросла на 32 б.п. - до 17,18% годовых - инвесторы закладывают в котировки госбумаг повышение ставки до 20% на октябрьском заседании, констатирует эксперт.

Статистика по инфляции вышла неоднозначной, отмечает Грицкевич. С одной стороны, в сентябре снизились инфляционные ожидания населения, с другой - недельные данные свидетельствуют о все еще медленном торможении инфляции (8,9% на 16 сентября).

"Важным событием для долгового рынка станет публикация Минфином проекта бюджета на 2025 год, которая ожидается в ближайшие недели - отмечаем риски относительно дальнейшего роста госрасходов и дефицита бюджета, в результате чего давление на котировки ОФЗ-ПД будет сохраняться, - пишет аналитик ПСБ в материале. - Основным инструментом инвестирования на рынке облигаций должны оставаться корпоративные флоатеры с рейтингом "ААА/АА" - ожидаем сохранение жесткой денежно-кредитной политики в 2025 году при среднегодовой ключевой ставке на уровне 18,5%".

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