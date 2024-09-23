Вероятен рост российских фондовых индексов в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Баланс рисков на российском рынке акций складывается в пользу дальнейшего восстановления индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Поддержку индексам могут оказать устойчивая динамика на рынке нефти, умеренное ослабление рубля, сезон промежуточных дивидендных выплат. Высокие цены на золото, очевидно, выступают в пользу повышения котировок акций золотодобывающих компаний. В целом индекс Мосбиржи при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 2945 пунктов, где проходит линия 200-дневного скользящего среднего", - указывают эксперты в обзоре.

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