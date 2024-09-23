Рубль на текущей неделе может отыграть часть потерь - БКС Экспресс

Рубль на текущей неделе и до конца сентября может отыграть часть потерь по отношению к юаню, доллару и евро, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль против биржевого юаня и внебиржевого евро упал на минимумы с октября прошлого года - 13,12 руб. за юань (+1,2%) и 103,38 руб./EUR1(+0,1%). По данным ЦБ РФ на 23 сентября, снижение нацвалюты относительно внебиржевого доллара замедлилось на максимумах лета - 92,58 руб./$1 (минус 0,1%). На текущей неделе инвалюты могут притормозить на подъеме на фоне сентябрьского налогового периода - корпорации будут продавать валюту в рамках исполнения обязательств перед бюджетом. Юань, например, может вернуться под отметку в 13 рублей", - пишет аналитик в комментарии.

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