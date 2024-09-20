Следующий год может стать благоприятным для роста цен рублевых облигаций - "Т-Инвестиции"

Следующий год может стать благоприятным для роста цен на фоне смягчения монетарной политики ЦБ РФ, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"При этом рекордно высокие доходности значительно превышают темпы официальной инфляции и уже вдвое выше исторической средней доходности этого класса активов, - пишут эксперты. - Поэтому облигации могут быть не только тактической опцией для активных инвесторов, но и хорошим инструментом для инвесторов с более длинным горизонтом планирования, которые смогут зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперед. Рекомендуем обратить внимание на ОФЗ с фиксированными ставками и корпоративные облигации".

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