Рынок акций может попытаться развить повышение на следующей неделе - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ может попытаться развить повышение на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе в связи со сменой как минимум краткосрочной парадигмы может протестировать важные среднесрочные сопротивления 2800 пунктов, 2830 пунктов и 2870 пунктов по индексу Мосбиржи, стабилизация выше которых позволит ожидать движения индикатора к 3000 пунктам, - отмечает эксперт. - Отскок от указанных значений, напротив, заставит задуматься о рисках возвращения к снижению. После заседания ЦБ РФ на прошлой неделе участники, несмотря на сохранение жесткого тона регулятора, приступили к покупкам акций у локальных минимумов, очевидно, отыгрывая идею о возможности достижения рынком дна".

Однако эксперт призывает помнить, что в октябре ключевая ставка может быть повышена до 20%, а фундаментальные перспективы рынка акций скорее остаются неблагоприятными, что предупреждает о рисках разворота вниз.

"На корпоративном фронте спросом в случае дальнейшего роста цен на золото и нефть могут пользоваться сырьевые компании, интерес к которым увеличивается также на фоне ослабления рубля и ожиданий по дивидендам, - считает Кожухова. - Акции Solidcore (бывшего Polymetal) 23 сентября последний день будут торговаться на Мосбирже в основном режиме перед делистингом. Акционеры "Татнефти", "ММК", "Займера", "Инарктики" и "Делимобиля" обсудят рекомендованные дивиденды, а "Ростелеком", "Черкизово" и банк "Санкт-Петербург" закроют реестры по дивидендам.

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