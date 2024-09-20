"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global Corp. с "держать" до "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $64,9 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 19,1%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В ходе ралли акции компании достигли целевой цены и продолжили рост, несмотря на то что сильными финансовые показатели за 2К 2024 назвать сложно, - пишет аналитик Саид Керимханов. - Основное влияние на повышение выручки оказала сделка по приобретению Viessmann Climate Solutions, органический рост составил 2%. Считаем, что акции перегреты, существенных причин для повышения целевой цены на данный момент нет. Ключевыми рисками мы видим замедление темпов роста мировой экономики, снижение объемов строительства жилых и коммерческих помещений, а также риски, связанные с продажей непрофильных активов".

Carrier Global Corporation - ведущий мировой поставщик безопасных и устойчивых решений для зданий и холодильных систем в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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