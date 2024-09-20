"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Евротранса с целью 250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Евротранса" с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 78%, стоп-приказ: 110 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликовала безотзывную оферту мажоритариев с предложением продать им до 20 млн акций по 350 руб. за бумагу. Акцептовать оферту можно будет с 25 по 27 августа 2027 года. Также эмитент рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, за IV квартал - порядка 15 руб. на акцию", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 руб. риск на портфель составит 1,07%", - указывают в "Финаме".

"Евротранс" - российская компания, управляющая сетью автозаправок в Москве и Московской области под брендом "Трасса".

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