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20 сентября 2024 года 12:38
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Евротранса с целью 250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Евротранса" с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 78%, стоп-приказ: 110 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликовала безотзывную оферту мажоритариев с предложением продать им до 20 млн акций по 350 руб. за бумагу. Акцептовать оферту можно будет с 25 по 27 августа 2027 года. Также эмитент рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, за IV квартал - порядка 15 руб. на акцию", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 руб. риск на портфель составит 1,07%", - указывают в "Финаме". "Евротранс" - российская компания, управляющая сетью автозаправок в Москве и Московской области под брендом "Трасса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОТРАНС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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