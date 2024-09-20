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20 сентября 2024 года 11:57
АКБФ понизил прогнозную цену акций Магнита до 6568,44 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Магнита" с 8784,73 до 6568,44 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Бизнес эмитента реагирует на негативные макроэкономические условия быстрее, чем широкий розничный рынок. Основные риски связаны с ростом стоимости кредитов и инфляционным давлением на входе. Учитывая ужесточение кредитных условий и ухудшение макроэкономических и налоговых факторов, а также потенциальное регуляторное давление на розничный бизнес, мы снизили прогноз по чистой прибыли компании на 2024 год с 60,6 млрд руб. до 44,1 млрд руб. Прогнозируем, что "Магнит" откажется от распределения 100% чистой прибыли на дивиденды в 2024 и 2025 годах. Прогнозируемые дивидендные выплаты по итогам 2024 года составят 381 руб./ао, а в 2025 году - 358 руб./ао. Рыночные прогнозы выплат за 2024 год, по нашим данным, почти в два раза выше", - указывают эксперты. "После размещения облигаций на 25 млрд руб. по плавающей ставке в середине года, стоимость долга компании заметно возросла, что повлияло на наши оценки справедливой стоимости бумаги - снизили с 8784,73 руб./ао до 6568,44 руб./ао. Тем не менее, с учетом 17%-ного потенциала роста, наша рекомендация остается "покупать". Оценка учитывает 20%-ный дисконт - поправку на риски вложений", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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