Юань вряд ли сможет закрепиться выше 13 руб. в ближайшие дни - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль вряд ли сможет закрепиться выше уровня в 13 рублей за юань в ближайшие торговые дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Жду в пятницу перехода к консолидации, вероятно волатильной, курса юаня на текущих уровнях. По моим оценкам, он продолжит удерживаться преимущественно в диапазоне 12,8-13,1 руб. и в пятницу; оснований для закрепления выше 13 руб. в ближайшей перспективе я не вижу. Напротив, на следующей неделе наиболее вероятным сценарием видится небольшой коррекционный откат биржевого юаня в направлении 12,5 руб. с расширением спрэда биржевого и внебиржевого курсов - следствием появления навеса предложения на валютной секции Московской биржи перед налоговым периодом", - пишет эксперт в комментарии.

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