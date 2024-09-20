Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций РусГидро

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "РусГидро", выплата дивидендов в среднесрочной перспективе маловероятна, сообщается в материале старшего аналитика Матвея Тайца.

"Эмитент опубликовал новый план капитальных вложений. Ориентиры превышают предыдущий, который был раскрыт вместе с отчетностью за 1К24, на 49%. "РусГидро" увеличивает расходы на строительство дополнительных мощностей на Дальнем Востоке. По доходности эти инвестиции должны превзойти вложения в 10-летние ОФЗ примерно на 4 п.п., вместе с тем растут и другие капзатраты, что создает риски снижения акционерной стоимости. Столь существенное увеличение капитальных вложений, полагаем, негативно скажется на балансе. Мы не ожидаем, что "РусГидро" в среднесрочной перспективе снова начнет выплачивать дивиденды, и сохраняем рейтинг "продавать", - пишет эксперт.

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