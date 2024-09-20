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20 сентября 2024 года 09:43
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2730-2780п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Поддержкой вновь может выступить дорожающая нефть. Из ключевых акций, помимо бумаг нефтегазовых компаний, предпочтение отдаем акциям Сбербанка, "Яндекса" и "Норникеля", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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