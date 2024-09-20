Вероятно ослабление продаж ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятно ослабление продаж на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, однако среднесрочная цель в 100 пунктов по индексу RGBI остается актуальной, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Продажи на рынке ОФЗ в четверг сохранились - индекс RGBI продолжил обновлять минимумы года, достигнув 102,15п, доходность индекса выросла на 5 б.п. - до 17,19% годовых, констатирует эксперт.

Инвесторы проигнорировали локальный позитив, связанный со снижением инфляционных ожиданий населения РФ в сентябре (до 12,5% с 12,9% в августе), продолжая переоценивать котировки ОФЗ на фоне ожиданий повышения ключевой ставки до 20% в октябре, отмечает Грицкевич в обзоре.

"В пятницу ожидаем ослабление продаж; среднесрочной целью по индексу RGBI по-прежнему остается уровень 100 пунктов. Отмечаем сохранение проинфляционных рисков из-за сужения внешнего спроса и ухудшения условий внешней торговли, а также рисков относительно дальнейшего роста госрасходов и дефицита бюджета. На этом фоне корпоративные флоатеры остаются актуальной инвестиционной идеей на долговом рынке", - пишет аналитик ПСБ в материале.

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