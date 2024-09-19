"Финам" повысил прогнозную цену акций Incyte до $81,3

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Incyte Corp. до $81,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22,4% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Американская биофармацевтическая компания за пятимесячный период с нашей первоначальной инвестиционной идеи (в апреле) принесла солидную доходность в размере 24%. Компания в сентябре порадовала инвесторов позитивными новостями относительно новых разработок в области лечения рака, ее специализация на онкоиммунологии стала еще более явным фактором привлекательности для вложений", - отмечает эксперт.

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