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19 сентября 2024 года 16:03
Прогнозная цена на золото - $2700/унц. - ПСБ
Прогнозная цена на золото в текущий момент составляет $2700 за тройскую унцию, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Котировки вновь поднялись выше $2600 после заседания ФРС США. Интрига снята, и на первый план выходят макроэкономические данные, по которым можно будет понять, сможет ли экономика США совершить "мягкую посадку". Снижение ставки в Штатах может повлечь за собой увеличение притоков в "золотые" фонды. Кроме этого, исторические данные подтверждают, что снижение ставки в США позитивно влияет на цену золота. Так, в 2008 году на фоне экономического кризиса и резкого снижения ставки золото росло в цене. Аналогично, хотя и более скромно, золото дорожало в условиях плавного замедления экономики, как это было в начале 2000-х годов, - отмечает эксперт. - Геополитическая неопределенность подталкивает мировые ЦБ скупать драгметалл, что также толкает его стоимость вверх. Наша целевая цена по золоту на данный момент - $2700 за тройскую унцию. Потенциал роста невысок, однако золото устойчиво, чем не могут похвастаться другие активы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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