Котировки нефти могут продолжить рост в краткосрочной перспективе - "Велес Капитал"

Котировки нефти марок Brent и WTI могут продолжить рост в краткосрочной перспективе, рынок позитивно отреагировал на усиление мирового "аппетита к риску" после итогов заседания ФРС США, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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