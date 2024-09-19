Данные по текущей инфляции пока не располагают к смягчению монетарной политики ЦБ РФ - ПСБ

Данные по текущей инфляции пока не располагают к смягчению монетарной политики ЦБ РФ, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Недельная инфляция осталась на уровне 0,1%, а годовой уровень инфляции на 16 сентября снизился до 8,7% г/г после двух недель на уровне 8,9%, - констатирует эксперт. При текущих темпах инфляция к концу месяца будет около 8,5% г/г. Тем не менее, еще рано говорить о стабилизации цен. Сезонное снижение цен на продукты питания заканчивается, а инфляция в секторе услуг усиливается. Что касается инфляционных ожиданий населения, то они понизились впервые с апреля - до 12,5%. Однако уровни остаются очень высокими, намного выше прошлого года, когда инфляция начала разгоняться. Скорее всего, это снижение - лишь коррекция после значительной индексации тарифов ЖКХ в июле".

Текущая стабилизация инфляционных ожиданий населения и бизнеса выглядит, по мнению эксперта банка, зыбко, поскольку сохраняются риски усиления инфляции на фоне возможного ослабления рубля, проблем с трансграничными платежами, повышения тарифов РЖД на грузоперевозки и т.д.

"Таким образом, текущая ситуация пока не располагает к смягчению сигнала по ДКП, который после сентябрьского заседания ЦБ остаётся ориентированным на повышение ключевой ставки в октябре",- резюмирует попов.

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