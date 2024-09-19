Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЕвроТранса на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЕвроТранса" на уровне "покупать" и оценивает риски инвестирования как высокие, сообщается в обзоре банка.

"ЕвроТранс" рассчитывает выплатить дивиденды за 3К24 в размере 8-10 руб. на акцию, за 4К24 - 15 руб., - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Полагаем, повышение прогнозов на 2024 год и подтверждение планов выплатить солидные дивиденды за 2П24 - это хорошие в плане потенциального влияния на котировки новости. На сайте раскрытия информации сообщается, что на своем сегодняшнем заседании совет директоров "ЕвроТранса" рассмотрит вопросы о проведении сделки и заключении контракта. Дополнительных сведений не приводится, но и сделка, и контракт могут иметь отношение к ожидаемому до конца года предложению о выкупе акций по цене 350 руб. за штуку".

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