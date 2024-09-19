АКБФ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусГидро

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ПАО "РусГидро" с прогнозной ценой 0,6417 рубля за бумагу с потенциалом роста 19% от текущих уровней, сообщается в комментарии.

Акции компании с начала недели выросли в цене на 5%, торгуются, по оценке аналитиков, заметно лучше рынка. Однако с начала августа они подешевели на 11%, а с начала года - на 24%.

"По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "РусГидро" по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза - до 23,65 млрд руб. EBITDA снизилась на 4,3% - до 75,32 млрд руб. Выручка составила 282,97 млрд руб. увеличившись на 8,5%(г/г). Сохраняем наш прогноз роста выручки, EBITDA и чистой прибыли компании по итогам 2024 года до 562,8 млрд руб., 162,2 млрд руб. и 46,7 млрд руб. соответственно", - пишут аналитики.

"РусГидро" планирует в 2025 году выделение электросетевых активов и монтаж на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 еще 100 МВт мощностей. Это, по мнению экспертов, поддержит рентабельность компании.

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