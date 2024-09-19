Данные по инфляционным ожиданиям ненадолго взбодрят рынок ОФЗ - ПСБ

Данные по инфляционным ожиданиям взбодрят рынок ОФЗ, но вряд ли надолго, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в среду обновил минимум с весны 2022 года, достигнув 102,3 п., доходность индекса выросла на 19 б.п. - до 17,14% годовых, - констатирует Грицкевич. - Следующей целью выступает сильный уровень 100 пунктов по индексу RGBI, однако сходу, скорее всего, данное значение достигнуто не будет. Ожидаем в четверг увидеть умеренный отскок на рынке и переход к консолидации после выхода данных по инфляционным ожиданиям. Так, инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе; оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре также снизилась до 14,4% с 15% в августе".

Эксперт подчеркивает, что статистика по недельной инфляции вышла нейтральной - рост цен с 10 по 16 сентября составила 0,10%, годовая замедлилась в район 8,9%. Таким образом, торможение инфляции пока идет крайне медленно.

"Мы сохраняем негативный взгляд на ОФЗ-ПД - разворот ДКП ожидаем не ранее середины 2025 года, а средняя ключевая ставка в 2025 году, вероятно, окажется даже выше средней ставки текущего года. В этом ключе покупка корпоративных флоатеров остается наиболее рациональной идеей", - прогнозирует стратег банка.

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