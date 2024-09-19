Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- решение Банка Англии по процентной ставке (14:00 МСК);

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15:30 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке США в августе (17:00 МСК);

- акционеры "Татнефти" обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 года;

- акции "Яндекса", "ФосАгро" и "Диасофта" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 года.

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