Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2700-2800п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет колебаться в диапазоне 2700-2800 пунктов на торгах в четверг, курс валютной пары юань/рубль проведет сессию в коридоре 12,8-13,3 руб. за юань, а на внебиржевом рынке доллар США может проторговаться в интервале 91-93,5 руб./$1, евро - в коридоре 101-103 руб./EUR1, прогнозирует ведущий аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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