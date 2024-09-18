Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5590-5702п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5590-5702 пункта на торгах в среду и средний уровень волатильности в течение дня с повышением торговой активности на новостях о результатах заседания ФРС США, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Айдыны Сейтжапбара.

"S&P 500 накануне протестировал исторический максимум. Его пробой пока не состоялся, хотя технических факторов, мешающих продолжению ралли, нет. Индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности и подтверждает преобладание покупателей. Следующим сопротивлением после исторического максимума станет уровень 5700 пунктов, затем "быки" нацелятся на отметку 5750 пунктов. Ближайшая значимая поддержка - 5560 пунктов, вблизи которой пролегает 20-дневная скользящая средняя", - отмечает эксперт.

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