"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 238,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "МТС" с целью 238,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 202,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент лидирует на рынке сотовой связи и входит в ведущую тройку игроков в ряде сегментов IT-индустрии. Темпы увеличения выручки почти вдвое выше прошлогодних, драйверами роста выступают облачные и финансовые технологии и контент. В апреле средства на развитие дочернего МТС-банка привлечены путем IPO, в перспективе вероятны размещения дочерних компаний IT- и медианаправления. Дивидендная политика "МТС" на 2024-2026 гг. устанавливает выплату не менее 35 руб. на акцию в течение каждого года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 238,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 202,1 руб. риск на портфель составит 0,25%", - указывают эксперты "Финама".

"МТС" - ведущий оператор связи в России и странах СНГ, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, провайдер IT-решений, один из лидеров отечественного финтеха.

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