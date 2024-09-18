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18 сентября 2024 года 14:31
АКБФ повысил прогнозную цену "обычки" НКНХ до 141,24 руб., "префов" - до 122,94 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") до 141,24 рубля за штуку (потенциал роста составляет 58% от текущего уровня), привилегированных - до 122,94 рубля за штуку (потенциал роста составляет 76% от текущего уровня), рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента в последние несколько недель стабильны в цене, таким образом, они выглядят значительно "лучше рынка", констатируют эксперты. По данным конца августа, чистая прибыль акционеров НКНХ по МСФО в I полугодии 2024 года составила 19,7 млрд рублей против 0,9 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла со 104,2 млрд руб. до 120,8 млрд руб. Долговая нагрузка изменилась незначительно: долгосрочные займы снизились на 0,8% (до 33,2 млрд руб.), краткосрочные увеличились на 0,1% (до 104,5 млрд руб.). Акционеры компании в июле твердили дивиденды за 2023 год из расчета 2,94 рубля на акцию. Менеджмент "СИБУРа" отмечает потенциал роста применения полимерной продукции в России. Несмотря на риски роста ключевой ставки и налогов, строительный сегмент, по мнению менеджмента, вырастет на 3%. НКНХ строит новый комплекс "ЭП-600", запуск планируется в 2024-2026 гг. Он переработает 1,8 млн тонн бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и других продуктов. "Прогнозируем рост выручки эмитента в 2024-2025 гг. до 270 млрд руб. и 430 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль ожидается на уровнях 39 млрд руб. и 58 млрд руб. Эти оценки учитывают возможное ослабление внутреннего спроса, но рассчитываем на позитив от внешнего спроса, - отмечают аналитики инвесткомпании "АКБФ" в обзоре. - Оценка дивидендов по итогам 2024 года составляет 4,3 руб. на акцию (против 4,1 руб. ранее)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НКНХ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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