Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $70-74/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятно продолжение консолидации котировок нефти марки Brent в диапазоне $70-74 за баррель в ближайшие полторы недели, технически актив пока выглядит слабо, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской.

"Для возвращения к более высоким значениям необходимо закрепление котировок выше $75 за баррель - это зона предыдущей поддержки, - отмечает аналитик. - В среду внимание рынка будет приковано к решению ФРС по ставке и официальным данным EIA по запасам нефти в США. Также, судя по сообщениям Reuters, Минэнерго США может заявить о пополнении стратегического резерва".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.