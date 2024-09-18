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18 сентября 2024 года 11:11
Акции "Хэдхантера" - привлекательная дивдоходность - "Цифра брокер"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции МКПАО "Хэдхантер" - недорогие бумаги перспективной компании, которая выигрывает от рекордного спроса на услуги в условиях дефицита кадров и предлагает привлекательную дивидендную доходность, говорится в материале аналитиков "Цифра брокера". "Менеджмент эмитента прогнозирует выручку в 2024 году свыше 40 млрд руб., что превышает показатель 2023 года на 36%, при скорректированной EBITDA выше 23 млрд руб. (+32%). Вместе с тем компания полагает, что чистая денежная позиция на конец года составит 40 млрд руб., а в качестве дивидендов за 2022, 2023 и 2024 годы будет распределено порядка 35 млрд руб. Таким образом, дивиденд на акцию может составить до 690 руб. с текущей доходностью свыше 17%. В будущем компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 75% скорректированной чистой прибыли по итогам года, - указывают эксперты в обзоре. - На данный момент Headhunter находится в стадии переезда в российскую юрисдикцию. Начало торгов МКПАО "Хэдхантер" запланировано на 25 сентября 2024 года. После завершения процесса редомициляции компания планирует запустить программу выкупа акций в размере 10 млрд руб. для поддержки котировок. После старта торгов возможен навес предложения, однако мы полагаем, что это станет возможностью приобрести недорогие бумаги перспективной компании, которая выигрывает от рекордного спроса на услуги в условиях дефицита кадров и предлагает привлекательную дивидендную доходность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER/ХЭДХАНТЕР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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