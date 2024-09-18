Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12,8-13,1 руб. за юань в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 12,8-13,1 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Полагаю, что отложенный спрос может подтолкнуть юань к тесту отметки 13 руб. - жду, что в среду китайская валюта будет торговаться в диапазоне 12,8-13,1 руб. Потенциал ослабления рубля в текущем месяце по-прежнему оцениваю как ограниченный. По моим оценкам, китайская валюта уже достигла справедливых уровней с экономической точки зрения, сильных конъюнктурных триггеров для развития роста не просматривается. Более того, уже на следующей неделе жду формирования небольшой коррекционной волны - экспортеры начнут увеличивать продажи "под налоги" и к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября, способны вернуть курс к 12,5 руб." - пишет эксперт в обзоре.

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