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18 сентября 2024 года 10:07
Пробой снизу вверх уровня 2800п по индексу Мосбиржи пока маловероятен - "Алор Брокер"
Пробой снизу вверх уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи пока маловероятен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Банк России во вторник улучшил свой прогноз по прибыльности банковской системы. Теперь регулятор ожидает, что банки в совокупности заработают 3,3-3,8 трлн руб. чистой прибыли, то есть не менее прошлогодних 3,3 трлн руб. Ранее он ожидал показателя на уровне 3,1-3,6 трлн руб. Но эта позитивная новость не вызвала опережающего роста котировок бумаг Сбербанка и ВТБ - они были чуть "хуже рынка", а малоликвидный МКБ и вовсе очутился в числе аутсайдеров дня. При этом предыдущие два дня ведущие российские банки также выглядели слабо относительно индекса Мосбиржи. Между тем практически всегда банки растут более высокими темпами при начале восходящего тренда. Поэтому динамика акций банков последних трех дней не вызывает у нас оптимизма относительно рынка акций в целом, - пишет эксперт. - С технической точки зрения индекс Мосбиржи очень близок к сильному сопротивлению 2800 пунктов. С учетом локальной перекупленности рынка и вероятной коррекции сырьевых активов, мы не стали бы закладываться на пробой этого уровня. Фиксация же трехдневной прибыли спекулянтами может спровоцировать сокращения позиций по акциям теми среднесрочными инвесторами, которые не успели это сделать ранее. Так что в среду, возможно, имеет смысл искать момент для открытия "шортов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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