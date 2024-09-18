Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2730-2800п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2730-2800 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Амплитуда движения рынка замедляется, спрос инвесторов смещается в менее ликвидные и отстающие акции. Вполне допускаем, что можем увидеть опережающий рост в бумагах из сектора электроэнергетики и девелоперов. Они пока не участвовали в текущем ралли на рынке", - отмечает эксперт в комментарии.

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