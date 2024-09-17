"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи", открытую 17 июля 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестокомпании.

"Подтверждаем идею "Лонг Московская биржа" в ожидании роста на 10% к середине октября с текущих уровней. Повышение ставки ЦБ до 19% поддержит доходы Мосбиржи от размещения клиентских средств. Позитив еще не отыгран рынком - ожидаем дальнейшего роста котировок", - пишут эксперты.

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