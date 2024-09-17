Прогнозный диапазон для цены нефти на конец года составляет $70-75/барр. - ПСБ

Прогнозный диапазон для цены нефти на конец года составляет $70-75 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Эксперт отмечает, что в третьем квартале дефицит на рынке нефти резко сократился до 0,3-0,4 млн барр./день против 0,9-1,2 млн барр./день в прошлом квартале. По мнению Крыловой, на это повлияли сразу несколько факторов: замедление темпов роста экономики Китая, восстановление экспортных поставок из Ливии, спад потребления бензина в США, снижение спроса на дизельное топливо в ЕС и Азии.

"На конец года ждем, что дефицит сохранится на уровне 0,4 млн барр./день из-за того, что ОПЕК+ отложили на 2 месяца решение по уровням добычи, а Китай навряд ли серьезно нарастит потребление, - прогнозирует аналитик ПСБ. - Ждем, что до конца года баррель Brent будет стоить в пределах $70-75, а в случае, если ситуация со спросом не изменится, то в следующем году цена Brent окажется в диапазоне $75-80/баррель".

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