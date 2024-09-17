"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" и целевую цену 65,34 руб. за бумагу c потенциалом роста на 47,7%, говорится в материале инвесткомпании.

"Ключевые операционные показатели "ММК" за I полугодие 2024 года показали смешанную динамику, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Выплавка чугуна выросла на 1,7% г/г в связи с меньшей продолжительностью плановых ремонтных работ в доменном пределе. Тем временем производство стали сократилось на 2,6% из-за ремонтов в прокатном пределе, а выпуск угольного концентрата обвалился на 25,2% г/г по причине снижения добычи на фоне сложных горно-геологических условий и увеличения зольности рядового угля. Продажи металлопродукции снизились на 0,8% г/г. В условиях стабильного спроса на металлопродукцию на российском рынке и низкой долговой нагрузки эмитента акции "ММК", мы считаем, сохраняют инвестиционную привлекательность".

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали.

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