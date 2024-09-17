Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Хэдхантера

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций МКПАО "Хэдхантер" с целевой ценой 5450 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.

В преддверии старта торгов обыкновенными акциями на Мосбирже компания провела встречу менеджмента с аналитиками, которая оставила у экспертов Альфа-банка позитивное впечатление:

- российский рынок труда характеризуется фундаментальным дисбалансом спроса и предложения и предоставляет компании источники для продолжения органического роста выше 25% в год;

- ориентиры по выручке и EBITDA скорр. на 2024 год подтверждают наши текущие оценки, при этом аналитики видят некоторый запас для повышения прогноза ЧДП;

-до конца 1К25 компания может выплатить акционерам до 35 млрд руб. в виде дивидендов, а затем ориентирует на регулярные выплаты в размере около 75% от скорректированной чистой прибыли.

"С учетом перечисленных факторов мы рассматриваем "Хэдхантер" в качестве одной из наиболее привлекательных бумаг в технологическом секторе, которая сочетает динамичный рост бизнеса, уникальную рентабельность, высокие дивидендные перспективы и ликвидность", - пишут Курбатова и Воробьева.

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