"Финам" подтверждает рейтинг акций Newmont на уровне "держать"

Финам" подтверждает рейтинг акций Newmont Corp. на уровне "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $48,88 за штуку, что предполагает потенциал снижения 9%.

"Цена акций Newmont Corporation выросла на 80% за полгода на фоне роста цен на золото и увеличения производства, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Также драйвером для котировок стало закрытие M&A-сделки с Newcrest, которое позволит укрепить и без того сильные позиции компании на рынке. На данный момент нет никаких предпосылок для прекращения роста цен на золото, что и будет поддерживать котировки. Однако стоит обратить внимание на высокую долговую нагрузку компании и опасения по поводу рецессии, что может выступать сдерживающим фактором для котировок, в связи с этим мы подтверждаем нашу оценку по акциям".

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