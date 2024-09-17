Акции Магнита могут снизиться до 4000 руб. при общем развороте рынка вниз - "Велес Капитал"

Котировки акций "Магнита" могут снизиться до 4000 руб. при общем развороте рынка акций вниз, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции" Магнита" повышаются уже несколько сессий подряд без очевидных фундаментальных сигналов, - пишет эксперт. - Компания выплатила дивиденды за 2023 год, а в конце августа сообщила о сокращении чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО на 39,9%, до 22,435 млрд руб, при росте выручки на 18,76%, до 1,46 трлн руб. Наша фундаментальная рекомендация для акций "Магнита" сейчас "покупать", а целевая цена находится на пересмотре".

По оценке аналитика, с технической точки зрения котировки "Магнита" после значительного падения, которое началось в мае вместе со всем рынком, в сентябре активно восстанавливают позиции при улучшении сигналов дневного и недельного графика. "Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб., стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб. с перспективой смены в том числе среднесрочного тренда. При сценарии разворота вниз всего российского рынка котировки "Магнита" могут стремиться к району долгосрочной поддержки 4000 руб.".

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