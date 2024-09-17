"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинга с целью 3000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,22%, стоп-приказ: 2182 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что акционеры Росбанка рассмотрят вопрос о его присоединении к Т-Банку. По предварительной информации, сделка уже в процессе и сложностей возникнуть не должно.

"С технической точки зрения в моменте происходит формирование разворотной формации "неудавшийся размах", закрепление выше уровня 2450 руб. подтвердит разворот. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2182 руб. риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,51",. - указывают в "Финаме".

Т-Банк - российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.