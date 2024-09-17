"Финам" понизил рейтинг акций Linde до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Linde PLC с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $339,7 за штуку, что предполагает потенциал снижения 27,5%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"С момента нашего последнего обзора в апреле прошлого года акции компании прибавили 32% в стоимости, а основными драйверами роста котировок были обратный выкуп и общий рост американского рынка. Мы же считаем, что весь этот рост не является оправданным, так как результаты эмитента за данный период нельзя назвать выдающимися - околонулевой рост выручки, а рост прибыли на акцию был в немалой степени обусловлен регулярными обратными выкупами. Linde является компанией стоимости в чистом виде, при этом торгуется по мультипликаторам компании роста (P/E=35,7, P/S=6,7). В связи с этим мы считаем, что акции Linde в данный момент сильно переоценены, лучше воздержаться от покупки, - пишет эксперт. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA на 2024 год относительно компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Linde PLC - международная химическая компания, специализируется на производстве и продаже атмосферных, технологических и специальных газов и оборудования для их получения. Является одним из технологических лидеров по получению и поставкам водорода.

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