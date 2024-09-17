"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью $38,8 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8,2% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы открыли идею в акциях фонда в ноябре прошлого года, и наша целевая цена была достигнута в мае 2024 года, а итоговая доходность составила более 35%. Учитывая, что золото продолжает штурмовать свои максимумы, котировки бумаг фонда могут показать небольшой рост, однако не стоит забывать о рисках эмитентов, которые входят в этот ETF, что и может выступать сдерживающим фактором, - пишет эксперт Никита Степанов. - Поэтому мы считаем, что основной рост цены уже пройден, и меняем свою рекомендацию на "держать". После учета рисков эмитентов, среди которых высокая долговая нагрузка, высокая себестоимость производства и регулярные дополнительные эмиссии акций для M&A-сделок, целевая цена по акциям фонда остается неизменной".

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний.

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