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17 сентября 2024 года 11:17
Ожидания подъема ставки ЦБР до 20% в октябре 2024г сохраняются - УК "Первая"
УК "Первая" в базовом сценарии сохраняет ожидания по увеличению ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, сообщается в обзоре аналитиков. Проинфляционные факторы пока остаются (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания, темпы кредитования и др.) и создают вероятность дальнейшего подъема ставки, указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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