"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Хэдхантера

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Хэдхантер" на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Менеджмент эмитента в понедельник провел встречу с инвесторами и игроками рынка. Компания рассказала о своих ожиданиях на 2024 год, планах в отношении выкупа акций и дивидендов, а также долгосрочных прогнозах и стратегии развития. Эти ожидания подкрепляют наши прогнозы и позитивный взгляд. Планы выкупа, высокая дивидендная доходность и перспективы роста могут поддержать котировки. Это особенно актуально: когда завершится редомициляция и начнутся торги, может быть навес предложения акций, - пишут эксперты инвесткомпании. - Сохраняем позитивный взгляд на двенадцать месяцев, учитывая наш прогноз сильных результатов в 2024 году, высокую дивидендную доходность (18% до конца года), а также привлекательную оценку (мультипликатор P/E 8x 2024п)".

Аналитики напоминают, что Московская биржа планирует начать торги акциями МКПАО "Хэдхантер" в среду, 25 сентября 2024 года.

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