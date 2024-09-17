"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 7047 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Бумаги показали внушительную коррекцию стоимости на 25% с апреля текущего года вместе со всем рынком. При этом компания представила неплохой отчет за 2К24, где отразила высвобождение оборотного капитала, что повлияло на резкий рост свободного денежного потока за этот период. Учитывая рост показателей эмитента, комфортную долговую нагрузку и потенциальную дивидендную доходность в размере 10% по итогам текущего года, мы считаем, что "ФосАгро" продолжает оставаться недооцененной относительно аналогов и подтверждаем нашу целевую цену", - пишет эксперт инвесткомпании.

"ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Портфель компании составляет широкий ассортимент продукции, включая MAP, DAP, NPK-удобрения, аммиачную селитру, кормовые добавки и промышленные химические продукты.

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