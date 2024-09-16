Акции Газпром нефти, ЛСР и Татнефти будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Обыкновенные акции "Газпром нефти", "Группы ЛСР" и "префы" "Татнефти" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

По оценке эксперта, у бумаг "Газпром нефти" есть серьезные основания для активного роста быстрее рынка: "Помимо высокой дивидендной доходности, цена акций в пятницу вышла из паттерна "треугольник", преодолев его верхнюю границу после трех месяцев формирования фигуры. В то же время есть сигналы на покупку и на индикаторах: индекс относительной силы пересек свой 50-й уровень".

Нисходящий тренд в цене привилегированных акций "Татнефти", по мнению аналитика, окончательно сломлен. Котировки преодолели верхнюю границу канала, после чего откатились назад. "В пятницу бумаги вновь перешли к росту, и это сильный сигнал на рост. Кроме того, последняя двухдневная коррекция сняла временную перекупленность бумаг, что также раскрывает потенциал для дальнейшего роста", - подчеркивается в комментарии.

"У ЛСР ситуация хуже, чем у других застройщиков - акцент на премиальной недвижимости не позволяет потенциальным клиентам воспользоваться оставшимися программами льготной ипотеки, которые и так серьезно урезаны, - отмечает буянов. - С точки зрения технического анализа тренд здесь не сломался, а цены отскочили от верхней границы нисходящего канала. Попытки роста в последние два дня нельзя назвать успешными - их темпы были ниже среднерыночных. Перепроданности в бумагах нет, а это означает, в ближайшие дни ничто не помешает котировкам падать дальше".

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