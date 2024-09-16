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16 сентября 2024 года 18:00
"Финам" повысил целевую цену акций Coca-Cola до $66
"Финам" повысил целевую цену акций Coca-Cola Co. с $63 до $66 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Игната Иванова. Потенциал снижения составляет 7,1% с текущих уровней. "Акции Coca-Cola повысились с начала года на 21%, в то время как широкий рынок поднялся на 16%, - указывает эксперт. - Котировки активно росли на фоне умеренно сильных результатов компании, которые отличались в лучшую сторону от результатов конкурентов. Несмотря на то что бумаги Coca-Cola долгосрочно привлекательны, особенно для дивидендных инвесторов, по текущим ценам они слишком дороги". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-COCA/COLA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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