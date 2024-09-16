Ключевая ставка ЦБР может быть повышена до 20% в октябре - Райффайзенбанк

Ключевая ставка ЦБР может быть повышена до 20% на октябрьском заседании, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"На прошедшем в эту пятницу заседании ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 19%. Это решение оказалось "компромиссным" между более обсуждаемыми среди аналитиков опциями - сохранением ставки на уровне 18% и ее повышением до 20%, - пишут аналитики. - Мы полагаем, что начавшаяся на этом заседании "тонкая настройка" (шаг в 100 бп при текущем уровне ставки выглядит небольшим), будет продолжена на следующем заседании, в октябре. Ключевая ставка может быть повышена до 20%. На этом заседании ЦБ также опубликует обновленный среднесрочный прогноз. Более того, к октябрю уже будет раскрыт уточненный проект бюджета, который может нести дополнительные проинфляционные риски".

Сценарий повышения ключевой ставки выше 20% сейчас кажется экспертам Райффайзенбанка менее вероятным. "В то же время, сценарии ее различного снижения выглядят еще менее возможным, - подчеркивают они. - Так, мы полагаем, что вопрос о начале цикла нейтрализации монетарной политики вряд ли будет поднят раньше 2 квартала 2025 года. При этом, в обновленном прогнозе мы сохраняем предпосылки о медленном по историческим меркам темпе снижения ключевой ставки".

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