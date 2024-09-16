.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 554 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 сентября 2024 года 16:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 554 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 554 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 472,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания позитивно отчиталась за I полугодие 2024 года, рост выручки составил 33,4%, рост чистой прибыли - 26,9%. Одним из факторов роста для последующих отчетных периодов является налоговый вычет по месторождению "Самотлор". "С технической точки зрения ктировки акций преодолели уровень сопротивления третьей декады августа (491,45 руб.), сформировав сигнал к потенциальному развороту нисходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 472,9 руб. риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск 2,1", - указывают в "Финаме". Роснефть - крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО "Роснефтегаз". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
16 сентября 2024 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с целевой ценой 58,6 руб. за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Аэрофлот" - лидер российского рынка авиаперевозок, по нашему мнению, является... читать дальше
.16 сентября 2024 года 18:44
Обыкновенные акции "Газпром нефти", "Группы ЛСР" и "префы" "Татнефти" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. По оценке эксперта, у бумаг "Газпром нефти" есть серьезные основания для активного роста быстрее рынка: "Помимо высокой... читать дальше
.16 сентября 2024 года 18:26
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Аэрофлот" с целью 60 рублей за штуку на январь 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 18%, сообщается в материале сервиса. "С начала года котировки акций "Аэрофлота" выросли более чем на 80% по состоянию на июнь 2024... читать дальше
.16 сентября 2024 года 18:00
"Финам" повысил целевую цену акций Coca-Cola Co. с $63 до $66 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Игната Иванова. Потенциал снижения составляет 7,1% с текущих уровней. "Акции Coca-Cola повысились с начала года на 21%, в то время как широкий рынок поднялся... читать дальше
.16 сентября 2024 года 16:43
Ключевая ставка ЦБР может быть повышена до 20% на октябрьском заседании, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "На прошедшем в эту пятницу заседании ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 19%. Это решение оказалось "компромиссным" между более обсуждаемыми среди аналитиков опциями -... читать дальше
.16 сентября 2024 года 15:43
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% годовых на октябрьском заседании, полагают аналитики Росбанка. "По итогам заседания в пятницу Банк России выбрал компромиссный вариант, повысив ключевую ставку на 100 бп до 19%, - напоминают эксперты. - Однако сопроводил повышение жесткой... читать дальше
.16 сентября 2024 года 15:09
Сокращение экспорта является негативным сигналом для курса рубля, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова. "Сальдо текущего счета платежного баланса РФ в августе снова стало профицитным ($2,5 млрд против -1,6 млрд в июле), - констатирует эксперт. - озврат к профициту... читать дальше
.16 сентября 2024 года 14:14
Новые бонды "Рольфа" серии 001P-03 интересны инвесторам с высокой толерантностью к риску - инвестбанк "Синара"
Новые корпоративные облигации АО "Рольф" серии 001P-03 могут быть интересны инвесторам с высокой толерантностью к риску, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин. Эмитент 19 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-03... читать дальше
.16 сентября 2024 года 13:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $72,3 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Эмитент показывает в целом неплохие финансовые результаты в текущем году, а также... читать дальше
.16 сентября 2024 года 13:25
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны для долгосрочных инвестиций, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Бумаги эмитента в последнее время опережают рынок. Скорее всего, инвесторы рассчитывают на рост дивидендов в условиях ослабления рубля,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.