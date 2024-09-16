"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 554 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 554 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 472,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания позитивно отчиталась за I полугодие 2024 года, рост выручки составил 33,4%, рост чистой прибыли - 26,9%. Одним из факторов роста для последующих отчетных периодов является налоговый вычет по месторождению "Самотлор".

"С технической точки зрения ктировки акций преодолели уровень сопротивления третьей декады августа (491,45 руб.), сформировав сигнал к потенциальному развороту нисходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 472,9 руб. риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск 2,1", - указывают в "Финаме".

Роснефть - крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО "Роснефтегаз".

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