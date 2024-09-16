ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в октябре до 20% - Росбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% годовых на октябрьском заседании, полагают аналитики Росбанка.

"По итогам заседания в пятницу Банк России выбрал компромиссный вариант, повысив ключевую ставку на 100 бп до 19%, - напоминают эксперты. - Однако сопроводил повышение жесткой риторикой, выразив готовность дальше повышать ключевую ставку. Регулятор по-прежнему не находит удовлетворения в текущей динамике инфляции и корпоративного кредитования при сохранении рисков со стороны рынка труда, бюджета и внешнеторговых расчетов. Мы полагаем, что Банк России в октябре повысит ставку еще на 100 бп до 20%, сопроводив повышение пересмотром прогноза по инфляции. Учитывая доминирование проинфляционных рисков, а также вероятность повышения бюджетных расходов в 2025 году, мы видим возможность для начала снижения ставки не ранее апреля 2025 года с поступательным снижением до 15% к концу 2025 года".

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