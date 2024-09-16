Сокращение экспорта - негативный сигнал для курса рубля - ПСБ

Сокращение экспорта является негативным сигналом для курса рубля, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Сальдо текущего счета платежного баланса РФ в августе снова стало профицитным ($2,5 млрд против -1,6 млрд в июле), - констатирует эксперт. - озврат к профициту произошёл на фоне сильной просадки товарного экспорта на 11%. Снижение товарного экспорта вряд ли объясняется ценовыми факторами. Цены на газ и нефть немного выросли относительно прошлого года. Сокращение экспорта, вероятно, связано с уменьшением физических объемов поставок. В пользу этого говорят и данные МЭА, согласно которым экспорт российской нефти и нефтепродуктов сильно просел в августе. Сокращение экспорта - негативный сигнал для курса рубля, который с начала сентября умеренно, но устойчиво ослабевает. При этом о рисках, связанных со снижением внешнего спроса, говорит и ЦБ. Пока мы оставляем таргет на конец года прежним: 13-13,5 руб. за юань и 92-95 руб. за доллар".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.