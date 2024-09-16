Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 90-92 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 90-92руб./$1, для пары рубль/евро - 100-102 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Большинством участников рынка было ожидаемо решение ЦБ поднять ставку до 19% на фоне роста инфляции в августе, - отмечает эксперт. - Рост ставки, в целом, приводит к увеличению сбережений, о чем свидетельствует свежая статистика. Это выступает фактором поддержки рубля, но резких движений курса ожидать не стоит, поскольку новая ставка так или иначе заложена в курс национальной валюты. Определяющим же фактором для рубля выступает экспортно-импортный баланс. При этом, с учетом геополитической обстановки, рубль до конца года может быть подвержен повышенной волатильности. Доллар, тем временем, находится под давлением от ожидания решения Федрезерва по тому, насколько заметно будет снижение ставки, столь необходимое для защиты рынка труда в США от продолжения ослабления".

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